Roland Garros 2023 | l’analisi del tabellone di Jannik Sinner

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 maggio 2023)è pronto ad iniziare il proprio cammino al, torneo da anni foriero di grandi soddisfazioni per il campione altoatesino. Nelle sue tre partecipazioni, infatti, ha raggiunto un quarto di finale e due ottavi dimostrando di potersi adattare splendidamente ad ogni declinazione della terra battuta parigina. Tra il 2020 ed il 2021 ha avuto la sfortuna di incrociare sul proprio cammino lo spagnolo Rafael Nadal, vincitore tutte e due le volte in tre parziali lottati. L’anno scorso, invece, si è dovuto arrendere al ginocchio sinistro, che lo ha costretto al ritiro nelle battute iniziali di terzo set contro il russo Andrey Rublev. Lo scialbo quarto turno da poco ottenuto al Foro Italico non può gettare nubi sui primi cinque mesi didi. Quest’ultimo, ...