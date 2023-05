Roland Garros 2023 | la prima volta di Cobolli | batte Lokoli e conquista il tabellone principale

(Di venerdì 26 maggio 2023) Flavioè per lanella sua giovane carriera da professionista neldi un torneo dello slam. Sul campo 14 del, con il pubblico tutto dalla parte del suo avversario, il tennista romano riesce ad imporsi nel turno decisivo delle qualificazioni, con il punteggio di 7-5 6-3, su Laurentin 1h e 46?, una durata che evidenzia come siano stati due parziali di gioco molto combattuti. Ma nonostante il 28enne transalpino abbia dato tutto per restare sempre attaccato al match, il 21enne azzurro è sembrato sempre in controllo della situazione e dello scambio, in particolare dal lato del dritto. Con queste ‘quali’ che giungono al termine diventano nove gli azzurri nel main draw. PROGRAMMA E COPERTURA ...

La top 10 del primo turno al2023 prevede tanta Italia, tra gli uomini e tra le donne. Vediamo perché questi incontri (5 maschili e 5 femminili) saranno da tenere d'occhio in modo particolare. ATP NAKASHIMA VS ...OPPO continua a strizzare l'occhio al mondo dello sport in cui, evidentemente, vede molte possibilità di marketing. Dopo aver lanciato in Italia una nuova edizione limitata del suo smartphone ...Interviste Tennis Mancano pochi giorni all'inizio dele c'è grande attesa per il secondo torneo dello Slam dell'anno. Uno dei tennisti favoriti per il torneo è il norvegese Casper Ruud, finalista lo scorso anno. Questo 2023 non è stato ...

Il Roland Garros non è ancora iniziato e ha già una storia meravigliosa, quella di Pouille Fanpage.it

A pochi giorni dall'inizio del Roland Garros, ormai le discussioni si sprecano. Disegnato il tabellone principale, si inizia già a guardare ai possibili accoppiamenti tra ottavi e quarti di finale. Pe ...Il Roland Garros indossa la sua miglior veste “open”, e lo fa con accortezza, distribuendo il tabellone nel modo più appropriato, quasi a dare risalto alle possibilità di ognuno dei più alti in ...