Roland Garros 2023 | Flavio Cobolli accede per la prima volta al tabellone principale di Parigi

(Di venerdì 26 maggio 2023) Lanon si scorda mai.farà il suo esordio in undi uno Slam, centrando l’accesso al main draw del. Il tennista romano è riuscito a superare le qualificazioni, battendo nell’ultimo turno il francese Laurent Lokoli in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Un ottimo rendimento percon ladi servizio, avendo messo a segno sei ace e chiuso il match con l’80% di punti vinti quando ha servito la(in questo caso la percentuale scende al 51%). Una prestazione davvero positiva per il romano, che ha fatto valere la miglior classifica rispetto a Lokoli. Una palla a break ...

Interviste Tennis Pochi giorni e sarà tempo del. Il secondo Slam della stagione è pronto a cominciare senza il suo favorito numero uno Rafael Nadal , che ha vinto 14 edizioni del torneo. Tra i tennisti che lotteranno per un risultato ...La top 10 del primo turno al2023 prevede tanta Italia, tra gli uomini e tra le donne. Vediamo perché questi incontri (5 maschili e 5 femminili) saranno da tenere d'occhio in modo particolare. ATP NAKASHIMA VS ...

