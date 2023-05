Roland Garros 2023 | Cobolli festeggia il primo main draw Slam della sua carriera VIDEO

(Di venerdì 26 maggio 2023) Flavioè per la prima volta innel tabellone principale di un torneo dello: sul campo 14 del, con il pubblico tutto dalla parte del suo avversario, il tennista romano riesce ad imporsi nel turno decisivo delle qualificazioni, con il punteggio di 7-5 6-3, su Laurent Lokoli. Grande emozione per l’azzurro, chein campo un’impresa che, prima d’ora, gli era spesso per poco sfuggita di mano. SportFace.

In vista del, privo del suo re naturale Rafael Nadal, Jannik Sinner si sta preparando in modo scrupoloso così risolvere quei dettagli che sino a oggi gli hanno impedito di ottenere grandissimi ...

Il Roland Garros non è ancora iniziato e ha già una storia meravigliosa, quella di Pouille Sport Fanpage

ROLAND GARROS - A pochi giorni dall'esordio parigino, il numero uno italiano fa il punto sulle sue sensazioni e sulle rivalità con Alcaraz e Djokovic ...Oppo collaborerà con Roland Garros per immortalare i momenti più importanti utilizzando il Find N2 Flip presentato di recente.