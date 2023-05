ROH | Athena difenderà il titolo femminile ROH contro Kiera Hogan la prossima settimana su HonorClub

(Di venerdì 26 maggio 2023) La Ring of Honor Women’s World Championha trovato la suasfidante,. Durante l’edizione del 25 maggio di “ROH on“, laha affrontato VertVixen e mentre l’inandava avantil’ha osservata dallo stage. Più tardi,ha sconfitto Promise Braxton in un Proving Ground Match e, dopo l’in, ha cercato di attaccarla, causando l’uscita diper il salvataggio e ha avuto la meglio sulla campionessa. Una sconvoltaha poi parlato con Lexy Nair nel backstage e ha annunciato cheil suonell’edizione del 1° giugno di “ROH on“. ...

