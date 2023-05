Roger Waters canta vestito da nazista a Berlino | indagato per incitamento all' odio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Si era esibito sul palco della Mercedes-Benz Arena di, mentreva alcuni dei suoi classici brano, con una divisa che ricordava quella dei nazisti. Per questo ora l'ex frontman dei Pink Floyd,, è finito sotto indagine in Germania con l'accusa diall'. I fan...

La polizia tedesca ha aperto un'indagine nei confronti diper presunta istigazione all'odio dopo che l'ex Pink Floyd durante un concerto a Berlino avrebbe indossato una divisa da ufficiale delle SS. "Stiamo indagando su sospetti di istigazione ...Ieri vi raccontavamo del tweet assurdo pubblicato dall'account dello Stato di Israele in cui si accusavadi avere "dissacrato la memoria di Anna Frank e dei sei milioni di ebrei uccisi nell'Olocausto". Come Il musicista ha molto semplicemente indossato durante i concerti del tour This Is ...La polizia tedesca ha aperto un'indagine nei confronti diper istigazione all'odio in merito alla divisa nazista indossata dall'ex Pink Floyd durante il suo concerto del 17 maggio sul palco della Mercedes - Benz Arena di Berlino . Una ...

Roger Waters indagato dalla polizia tedesca: "Durante i concerti glorifica il nazismo" la Repubblica

Una vera sorpresa la notizia che arriva dalla Germania, la polizia tedesca ha aperto un’indagine nei confronti di Roger Waters. L’ex Pink Floyd durante un concerto a Berlino ha indossato una… Leggi ...La polizia tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di Roger Waters per istigazione all'odio in merito alla divisa nazista indossata dall'ex Pink Floyd durante il suo concerto del 17 maggio sul pal ...