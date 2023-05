(Di venerdì 26 maggio 2023) – Dott, Bird e Lime. Sono i tre operatori selezionati tramite avviso pubblico – e definitivamente autorizzati con determinazione dirigenziale capitolina del 24 maggio – che a partire dal prossimo primo luglio e per tre anni svolgeranno il servizio di sharing dielettrici a. Dopo il monitoraggio durante il periodo di sperimentazione, che ha visto attivi 7 operatori e un totale di 14.500 mezzi, il bando ha apportato una revisione del servizio partendo dalladel numero di(saranno 9mila), l’introduzione di standard minimi, limiti di velocità e regolamentazione della sosta e l’estensione dell’area coperta verso le zone più periferiche della città, superando la concentrazione in Centro storico riscontrata durante la sperimentazione e favorendo micromobilità e intermodalità. “Abbiamo ...

Il nuovo Mercedes - AMG E - Scooter introduce unanel modo di guidare: invece di accelerare con il pollice, come avviene per la maggior parte degli altrielettrici, è presente ...L'elettrico ha poi prodotto unain azienda, anche se, nonostante tutto, i motori a ... grazie a una micromobilità fatta di, biciclette, scooter e quadricicli leggeri. Il nome ...Questa è stata la nostra prima, quella che ci ha dato davvero un ottimo riscontro. ... Argento , e abbiamo iniziato a vendere le nostre eBike insieme ai primielettrici ". ...

Rivoluzione monopattini a Roma, Gualtieri: Riduzione imponente RomaDailyNews

