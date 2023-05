River Plate | Boca Jrs | Flamengo | chi va bene in campionato va male in Copa Libertadores o viceversa

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Questa notte si è chiusa la quarta giornata di. Le grandi dell’Argentina e del Brasile trae coppa non hanno coerenza nei risultati Questa notte si è chiusa la quarta giornata di. E a differenza di quanto succede in Europa nella più prestigiosa manifestazione continentale, quel che succede in quella che a tutti gli effetti è la Champions League del Sudamerica è alquanto anomalo: le grandi dell’Argentina e del Brasile trae coppa non hanno coerenza nei risultati. Una situazione talmente evidente da chiedersi se sia vero esattamente il contrario: per quasi tutte è impossibile essere competitivi in due competizioni. Da noi, è molto raro che nella fase a gironi chi sta conducendo i tornei nazionali non definisca un percorso ...