(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPresentata questa mattina, dall’amministratore unico di Salerno Pulita, Enzo Bennet e dall’assessore all’ambiente del Comune di Salerno, Massimiliano Natella, “”, la bacheca virtuale che, tramite l’App Junker, consente gratuitamente di scambiarsi oggetti. Il servizio, attivo a Salerno dal 27 maggio, consente di inserire annunci di prodotti ancora in buono stato, che potrebbero essere utili ad altri. Uno strumento dal grande valore ambientale e umano. Usufruire del servizio è facile e gratuito. La Bacheca è infatti accessibile direttamente dal menù “Servizi” di Junker, appgià largamente diffusa nel Comune di Salerno. Ad oggi sono quasi 20mila (35%) i nuclei familiari residenti che l’hanno scaricata e la usano per risolvere ogni dubbio su come differenziare correttamente i rifiuti di casa o consultare le mappe dei punti di ...

Riuso e parrocchie, le nuove iniziative per la raccolta differenziata anteprima24.it

Nel corso della presentazione, sarà illustrata anche l’iniziativa in collaborazione con le parrocchie dei rioni collinari per la distribuzione dei sacchetti di carta per la raccolta della carta e dell ...