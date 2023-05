Ritrovato l’atto di nascita di Eduardo De Filippo | ma la data è diversa

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDeavrebbe festeggiato oggi 26 maggio il proprio compleanno e non l’altro ieri, com’è invece riportato in tutti i profili biografici in circolazione. Lo rivela l’archivio di Stato di Napoli. Laè scritta nero su bianco nei registri anagrafici originali del 1900, custoditi presso lo stesso Archivio e che sono la fonte per gli atti diintegrali. “Alla registrazione numero 577, del 30 maggio dell’anno 1900 – rivela Candida Carrino, direttore dell’Archivio di Stato di Napoli – si riporta che ‘si è presentata alle ore undici antimeridiane, al Segretario della Prima Sezione Napoli-Chiaia, il cavaliere Oreste Trombaccia, Luisa De, di anni ventuno, casalinga, domiciliata in questa città, alla via Vittoria Colonna numero 5, che ha dichiarato che, ...