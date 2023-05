Ripensare il Sud senza essere briganti | si presenta oggi a Bari il libro di Pietro Massimo Busetta

... il Ministro per gli Affari Europei,e PNRR Raffaele Fitto, il Ministro del Turismo Daniela ... Due sono i pilastri di cui tener conto: da una parteil modello del lavoro per renderlo ......regole sugli aiuti di Stato (vedi Temporary Framework e nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria) che ancor più possono favorire sentieri di sviluppo asimmetrici tra il nord e il...Uno stimolo aluoghi e persone di una città che affascina chi la visita e che si ... che costituisce un archivio fra i più compatti e omogenei oggi disponibili nelItalia. Uno ...

Ripensare il Sud senza essere briganti: si presenta oggi a Bari il ... Il Denaro

Si può ripensare lo sviluppo del Sud senza essere migranti o briganti. Basta cambiare le politiche che hanno aumentato le diseguaglianze del Paese: a sostenerlo è l’economista Pietro Massimo Busetta n ...Il Paese, devastato e dissanguato dalla guerra civile tra nord e sud, vive una situazione sociale che suor Adriana definisce ‘inimmaginabile’: “Ripensando a quel tempo, ogni volta mi stupisco ...