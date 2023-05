Rifiuti | Corrado Dentis confermato presidente del consorzio Coripet

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Si è svolta giovedì 18 maggio l'assemblea elettiva che, oltre ad approvare il bilancio 2022, ha rinnovato i vertici divolontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l'avvio a riciclo delle bottiglie in Pet dopo il loro utilizzo. Una assemblea sotto il segno della continuità: rieletti 12 consiglieri su 14 e la riconferma sia diRecycling Italy ) alla presidenza della compagine consortile che di Manuela Kron (Sanpellegrino) alla vicepresidenza. Completano il Cda per la categoria produttori: Marco Balbiano (Acqua Sant'Anna Spa), Antonio Barone (Ferrarelle), Gabriella Cuzzone (Sgam - Acqua Lete), Michele Foglio (Maniva), Giulia Miceli (Fonti del Vulture); per la categoria Converter: Tiziano Andreini (Alpla) e Marco ...