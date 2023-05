(Di venerdì 26 maggio 2023) Non arrivano buone notizie per il ciclismo femminile italiano dalladel, tra le atlete da tenere in grande considerazione, è stata coinvolta in una caduta nel corso della frazione Saffron Walden-Colchester di 146.4 km. A circa 100 km dall’arrivo si è verificato l’incidente che ha messo fuori causa l’italiana, come confermato dalla Trek Segafredo sui propri canali social. sad news from #We’ll provide more updates when possible. https://t.co/N0QdzvzRG5 — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) May 26,La piemontese, l’anno scorso in maglia iridata, sfiorò la vittoria dellastage, giungendo seconda alle spalle della sprinter del Team DSM ...

Ride London Classique 2023, Elisa Balsamo costretta al ritiro nella prima tappa OA Sport

Non arrivano buone notizie per il ciclismo femminile italiano dalla prima tappa del Ride London Classique. Elisa Balsamo, tra le atlete da tenere in grande considerazione, è stata coinvolta in una ...