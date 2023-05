(Di venerdì 26 maggio 2023) Le ricette degli economisti di Washington sono molto tecniche e poco politiche ma influenzano i mercati Ledel Fondo Monetario internazionale all’Italia sono quasi sempre le stesse. Riforme strutturali, che oggi vogliono dire attuazione del, una riforma fiscale equa e progressiva, età pensionabile collegata alle aspettative di vita ein linea con i contributi versati, riduzione credibile del debito pubblico. E’ l’ortodossia di una sana e prudente gestione dei conti pubblici, innestata in una concezione dell’economia molto tecnica e poco politica. Da sempre, tra le ricette degli economisti di Washington e la traduzione concreta in politica economica c’è un margine di manovra che viene interpretato dai governi con più o meno disinvoltura. E nessuno, neanche il più integralista e rigoroso dei sostenitori ...

Richieste Fmi su Pnrr, fisco e pensioni lontane da programmi governo Adnkronos

