Ricci senza calore | ottieni onde naturali senza danneggiare i capelli

Leggi su lilymag

(Di venerdì 26 maggio 2023) Se desideri averee voluminosel’utilizzo di strumenti termici dannosi, sei nel posto giusto! In questo articolo, ti mostreremo un metodo semplice ed efficace per ottenere. Non solo risparmierai tempo prezioso, ma anche eviterai danni ai tuoi. Segui i passaggi e preparati a sfoggiare una chiomastress! Preparazione Prima di iniziare, lava icon uno shampoo e un balsamo idratanti. Asciugali delicatamente con un asciugamano per rimuovere l’acqua in eccesso, ma lasciali ancora umidi. Applica una piccola quantità di mousse o crema modellante suiumidi per aiutare a definire i ...