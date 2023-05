Ribaltone Napoli | ecco l' allenatore perfetto per sostituire Spalletti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il calcio corre in fretta, anche in una città che attendeva lo scudetto da 33 anni. La grande festa e Lucianosono già il passato, adessoattende al varco De Laurentiis, le cui prossime mosse determineranno il futuro e l'ambizione del club. Al momento se c'è un favorito per la panchina, è solo nella testa del presidente: fiumi d'inchiostro si sprecano per i nomi di possibili candidati, anche perché questa squadra ha guadagnato un rispetto tale in campo internazionale che può essere accostata pure a Jurgen Klopp e Luis Enrique. Quello dell'ex ct della Spagna è un nome che ultimamente va di moda, mentre non lo è mai passato Roberto De Zerbi, che però sembra difficile da convincere ora che si creato una reputazione in Premier League ed è pure stato benedetto da Pep Guardiola. Vincenzo Italiano è invece il nome meno attraente tra quelli ...