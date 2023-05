(Di venerdì 26 maggio 2023) Il KO delin quel di Lione mette in discussione il quarto posto della squadra di Clement, che adesso è quarta in classifica ma deve vedersi le spalle da ben 3 squadre a 180 minuti dalla fine del torneo. La gara di oggi sul campo deldi fatto deciderà gran parte di questa situazione, che vede 4 InfoBetting: Scommesse Sportive e

... Josko Gvardiol (Lipsia), Borna Sosa (Stoccarda), Josip Stanisic (Bayern), Josip Sutalo (... Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (), Luka ...... Josko Gvardiol (Lipsia), Borna Sosa (Stoccarda), Josip Stanisic (Bayern), Josip Sutalo (... Marcelo Brozovic ( Inter ), Mario Pasalic ( Atalanta ), Nikola Vlasic ( Torino ), Lovro Majer (),...In Bundesliga grande chance per il Borussia Dortmund di superare in vetta il Bayern, alle 17.00 FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA Ilves - HJK 15:00 FRANCIA LIGUE 1 AC Ajaccio -13:00 Brest - ...

Rennes-Monaco (sabato 27 maggio 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Le Stade Rennais a dévoilé ce vendredi son nouveau maillot domicile pour la saison 2023-2024. La tunique du club breton conserve son rouge traditionnel, avec l'ajout ...A deux jours de la 37e journée de championnat face au Stade Rennais (samedi, 21h), on te propose un mini-quiz pour faire parler tes connaissances. Sauras-tu retrouver les 18 joueurs passés par les deu ...