Renault Espace | la prova de Il Fatto it – Da monovolume a suv | l’evoluzione della specie – FOTO

(Di venerdì 26 maggio 2023) C’era una volta la, un concetto automobilistico la cui paternità non è chiara, tanto cheparlalanciata nel 1984 comesua prima espressione “familiare”. Già con la generazione uscente era più un crossover, mentre adesso, con la sesta, strizza sempre più l’occhio ai clienti che optano per i suv. In prevendita da aprile e in consegna da ottobre, la nuovaha e avrà una sola motorizzazione, la soluzione ibrida da 200 Cv e 205 Nm di coppia che abbina il sovralimentato tre cilindri da 1.2 litri da 130 Cv a due unità elettriche da 70 (per la guida) e 25 Cv (starter) e alla piccola batteria da 2 kWh di capacità. Con i suoi 4,6 l/100 km il consumo dichiarato è il più basso di sempre, addirittura meno ...

ha recentemente svelato la nuova generazione del, che si propone sotto forma di un SUV a cinque o sette posti , con l'obiettivo di rafforzare la grande offensiva del marchio francese nei segmenti C e D. Questo modello si è sempre ...Ne potremmo discutere per ore: c'è chi continuerà a pensare che lanon è più lei, che è stata snaturata, che non ha più senso chiamarla così. Fidatevi: non se ne esce. Bisogna prendere atto che il mondo è cambiato, e il concetto di multispazio con lui. ...Il nome certo non si butta mai via, ci spiega Bruno Vanel, vice presidente dia capo del prodotto, tanto più che la nuova"ha più spazio all'interno dell'della generazione ...

Si scrive voiture à vivre e si legge Renault Espace, che arrivata alla sua quinta generazione, scende in campo con la squadra del marchio francese. (ANSA) ...Dopo la trasformazione, la francese è una ruote alte a sette posti, solo ibrida: più agile rispetto al passato, non ha perso il confort che ha decretato il successo della formula originale ...