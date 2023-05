Renard Engie | ‘in Italia tempi burocrazia incompatibili con transizione’

(Di venerdì 26 maggio 2023) A dirlo è stato il direttore Renewables“Siamo inda tanti anni e abbiamo constatato che per autorizzare un impianto fotovoltaico o eolico irestano troppo lunghi. Per i impianto di queste dimensioni servono due-tre anni, troppo per poter accelerare sulla transizione energetica”. A dirlo è stato Samuel, Direttore Renewables, a Mazara del Vallo per l’inaugurazione del più grande parco agrivoltaico in. “C’è un livello diche ci impedisce di essere veloci e, secondo me, di rispettare il passo al quale dobbiamo essere per raggiungere gli obiettivini in termini di rinnovabili”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... commenta Samuel, direttore rinnovabiliItalia. L'impianto agrivoltaico di Mazara del Vallo, inaugurato stamane, è il primo in Italia, per queste dimensioni. Realizzato in due anni, ha ...... commenta Samuel, direttore rinnovabiliItalia. L'impianto agrivoltaico di Mazara del Vallo, inaugurato stamane, è il primo in Italia, per queste dimensioni. Realizzato in due anni, ha ...

Renard (Engie), 'in Italia tempi burocrazia incompatibili con ... Adnkronos

A dirlo è stato Samuel Renard, Direttore Renewables ENGIE Italia, a Mazara del Vallo per l’inaugurazione del più grande parco agrivoltaico in Italia. “C’è un livello di burocrazia che ci impedisce di ...“Quando abbiamo comprato questo terreno era in larga parte incolto e stiamo sperimentando con i vivaisti Zichittella quali coltivazioni reintrodurre”, commenta Samuel Renard, manager operativo di ...