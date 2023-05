... comprendere alcuni codici calcistici non scritti' Bergamo 30/10/2021 - campionato di calcio serie A / Atalanta - Lazio / foto Image Sport nella foto: Jose' ManuelIl non -alla ...... comprendere alcuni codici calcistici non scritti' Bergamo 30/10/2021 - campionato di calcio serie A / Atalanta - Lazio / foto Image Sport nella foto: Jose' ManuelIl non -alla ...

Reina e il razzismo a Vinicius: “Se provoca meno avrà più rispetto” ItaSportPress

Il portiere spagnolo ha parlato del caso razzismo nei confronti di Vinicius spiegando che l'argomento, nel suo caso, sia più ampio."Il razzismo nel calcio Bloccare le partite potrebbe essere una buona idea, ma va valutata. Solitamente esageriamo quando certe cose accadono in Italia ma purtroppo succede in tutta Europa e ...