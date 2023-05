Reggina | Inzaghi | “Avremmo meritato la semifinale | ma onore al Sudtirol”

Doccia fredda per Pippo. Il Sudtirol elimina dai playoff per la Serie A la suacon un goal nel finale di Daniele Casiraghi, l'uomo che con i suoi goal ha portato l'anno scorso il Sudtirol dalla C alla B. La ...Doccia fredda per ladi Pippoche in pieno recupero ha sfiorato il pareggio. Il Sudtirol è dunque la terza semifinalista: incontrerà il Bari in una doppia sfida, andata e ritorno. La ...Doccia fredda per ladi Pippoche in pieno recupero ha sfiorato il pareggio. Il Sudtirol è dunque la terza semifinalista: incontrerà il Bari in una doppia sfida, andata e ritorno. La ...

Reggina, Inzaghi: "Onore al SudTirol. Ma la semifinale playoff la meritavamo noi" TUTTO mercato WEB

Le dichiarazioni di Filippo Inzaghi al termine del match tra SudTirol e Reggina, valido per i quarti di finale dei playoff di Serie B ...Pippo Inzaghi, tecnico della Reggina, ha parlato a Sky Sport dopo il ko nella gara playoff contro il Sudtirol: "Non possiamo avere rimpianti, avremmo meritato di giocare la semifinale e ...