Reggina | i convocati per il SudTirol | assenze pesanti per Inzaghi

E' il giorno del turno preliminare dei play - off di Serie B. Mister Filippo Inzaghi, per la gara con il Sudtirol, convoca 21 giocatori. Di seguito l'elenco completo: Portieri: Aglietti, Colombi, ...... acquisite le immagini - Nei prossimi giorni sarannoi tesserati coinvolti Il gol di ... protagonista di un attacco, nell'Assemblea di Lega, nei confronti della. Ora è Santopadre che ...In Serie B si è parlato per mesi del caso, penalizzata di cinque punti per il mancato ... Da ricordare come Palmisano nel match in questione fu escluso daie poco dopo ceduto al Mola.

SudTirol-Reggina, i convocati di Inzaghi: rientrano Cionek e Crisetig. In quattro sono fuori TUTTO mercato WEB

Attraverso i propri canali ufficiali il Sudtirol ha diramato i convocati del tecnico Pierpaolo Bisoli per la gara di questa sera contro la Reggina valida per il primo turno dei playoff di Serie B: ...Ascolta l'articolo Tre giovani ragazzi reggini della Accademia Granata RC sono stati convocati dal Torino Calcio per svolgere uno stage Formativo a livello nazionale. Su 160 ragazzi da tutta Italia, s ...