Real Madrid | piace un difensore del Liverpool

Marco Asensio lascerà ila scadenza a fine stagione, andando via a zero. Una decisione sofferta quella presa dal giocatore che voleva restare in blancos: le garanzie tecniche però non gli sono state fornite e lui ...Negli ultimi mesi si è parlato con insistenza di una possibile partenza dell'ex centrocampista del Pescara con diverse voci sui contatti con Manchester City, Barcellona e. Marco Verratti -...Antonio Cassano, nella sua carriera, ha vestito maglie importanti come quelle di Roma,, Inter e Milan dimostrato (in ognuna di queste squadre) la sua straordinaria qualità e un talento ...

Dalla Spagna: Asensio ha rifiutato il rinnovo con il Real Madrid Milan News

Il difensore potrebbe prendere il posto di Skriniar promesso al PSG, lanciato il sondaggio in Spagna a mezzo di osservatori ma il tecnico rivale incalza sulla sua permanenza ...Secondo Relevo, Marco Asensio non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Real Madrid. Il motivo è legato al poco utilizzo di Ancelotti durante la stagione, così ...