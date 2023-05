... Sky Sport Calcio e NOW, telecronaca Pietro Nicolodi Colonia - Bayern Monaco , Sky Sport Arena e NOW, telecronaca Massimo Marianella ore 15.30: Diretta Gol , Sky Sport Football e NOW......00 GERMANIA BUNDESLIGA Bochum - Leverkusen 15:30 Colonia - Bayern 15:30 Dortmund - Magonza 15:30 Francoforte - Friburgo 15:30 Monchengladbach - Augusta 15:30 RB15:30 Stoccarda - ...Dopo la catastrofica sconfitta casalinga della scorsa settimana per 3 - 1 contro il, i ... Persino Hans Sarpei, ex giocatore dello04, gli acerrimi rivali del Dortmund, ha detto che ...

RB Lipsia-Schalke 04 (sabato 27 maggio 2023 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

La Bundesliga 2022/23 si conclude sabato, 27 maggio: uno dei match in programma alle 15:30 è Lipsia-Schalke 04 ...Si decide tutto oggi in Bundesliga. L'ultima giornata del campionato tedesco avrà un finale davvero palpitante, poiché il Meisterschale sarà assegnato soltanto oggi pomeriggio, al fischio finale di qu ...