Rassegna stampa | le prime pagine dei quotidiani sportivi del 26 maggio

... al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 26 maggio 2023Ladi Calciomercato.it vi ...Leggi i commenti: tutte le notizie 26 maggio 2023Leggi i commenti: tutte le notizie 26 maggio 2023

Corsa contro il tempo per Dybala. Lo Special One ha lanciato l'allarme nella conferenza stampa. L'argentino sta tentando il recupero per presentarsi al meglio nella finale di Budapest.La pressione che sta schiacciando la Juventus e i prossimi impegni delle italiane nelle coppe, sono gli argomenti che occupano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali. Queste, app ...