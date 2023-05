Rapina con ferito in un bar di Guidonia | i ladri spaccano la gamba al parente del titolare

(Di venerdì 26 maggio 2023) Brutaleall’interno del bar “Chat and Coffee” di, che ieri sera ha visto l’assalto di una gang ai fini della. A pagare le conseguenze più serie, il marito della madre del, un uomo di 56 anni cui ihanno spezzato lacome forma di ripicca. Una situazione che lascia nello sconforto tutta la zona, che ora ha seriamente paura che gravi analoghe si possano svolgere nelle ore notturne. Lacon pestaggio nel bar diErano le 21.15 di ieri sera, 25 maggio, quando ile il marito della madre erano da soli all’interno del bar. Il locale, situato al confine la frazione di Villalba e il Comune di Tivoli, è molto visitato dalle persone, considerato come nel proprio servizio includa la ...

... che ha tentato di mettere a segno una, in un supermercato di Ventimiglia, è stato arrestato ... A quel punto, il giovane, particolarmente aggressivo spingeforza le commesse, fino a ......Radiomobile del NOR di Montesilvano è riuscita ad intercettare e successivamente fermare l'auto... i tre sono stati dichiarati in stato di arresto per i reati diimpropria in concorso ed al ...La successivaè stata commessa il 4 marzo 2022le medesime modalità : due individui travisati attendevano un uomo ed una donna, entrambi italiani, presso la propria abitazione e, una volta ...

Cerci vittima di una tentata rapina con una pistola giocattolo Tuttosport

(ANSA) - ANCONA, 26 MAG - Era ricercato per il reato di rapina aggravata e ieri, 25 maggio, è stato arrestato a Senigallia (Ancona). A finire in manette un pescarese, colpito da un ordine di ...Brutale rapina all’interno del bar “Chat and Coffee” di Guidonia, che ieri sera ha visto l’assalto di una gang ai fini della rapina. A pagare le conseguenze più serie, il marito della madre del titola ...