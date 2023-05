Rania di Giordania | un caftano verde smeraldo e di ispirazione spagnola per la regina

Iman con la borsa della mamma Tra le tante ospiti all'henna party di Rajwa al Sarif c'era anche Iman , figlia didie di re Habdullah e fresca di nozze . La principessa era deliziosa ...di, la festa pre matrimonio (e tradizionale) per la figlia Iman è super chic - guarda LACRIME DI MAMMA -fa le cose in grande. Ha riunito il meglio degli artigiani locali, ...Iman, prossima al matrimonio, con la cintura dell'abito di nozze di mammaLa figlia della reginadie del re Abd Allah II sposerà Jameel Alexander Thermiotis il 12 marzo. In ...

Rania di Giordania e Iman, la complicità tra mamma e figlia passa (anche) da una borsa Vanity Fair Italia

In Giordania i festeggiamenti per le nozze del principe Al Hussein, primogenito della regina Rania e di re Abdullah, con Rajwa al Sarif hanno ufficialmente preso il via. Come da tradizione, qualche ...In perfetta sintonia con le tendenze moda Primavera Estate 2023 e lo stile più classico che non conosce stagioni, il vestito celeste da cerimonia di Rania di Giordania, indossato durante l’Henna Party ...