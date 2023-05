Raimondo Todaro e Arisa lasciano Amici? Chi potrebbe prendere il loro posto | i nomi dei nuovi prof

(Di venerdì 26 maggio 2023) In questi giorni Aria esono finiti al centro del chiacchiericcio mediatico per via di alcuni rumors secondo i quali iessori del Talent di, il prossimo anno, lasceranno l’ambita scuola. Ora, nonostante i due non abbiano ancora né confermato né smentito alcuna voce in merito, le prime ipotesi su quali insegnantiroilnon tardano ad arrivare.lasciadi Maria De Filippi? Cosa è successo dopo la finale L’uscita didaPer quel che riguarda l’uscita della cantantedal talent essa appare praticamente certa. Infatti, più volte, l’artista ...

Amici 22, Mattia ein un video insieme su TikTok Di Mattia è stato sicuramente orgoglioso il suo coach,, che fin da quando il ballerino ha dovuto abbandonare il programma ...Quest'anno ho fatto coppia condurante le sfide del serale in cui, i professori si accoppiano tra uno di canto e uno di ballo facendo sfidare i loro allievi. Wax cattura subito l'...Si è parlato infatti della possibilità che la cantante lasci per dedicarsi alla sua carriera, mentredovrebbe non riceve alcun rinnovo per via di rapporti burrascosi con la ...

Mattia Zenzola e Raimondo Todaro ballano insieme in un TikTok (VIDEO) Novella 2000

Dopo l'esperienza ad Amici, Mattia Zenzola e il suo maestro Raimondo Todaro sono tornati a ballare insieme in un video su TikTok!La conferma della cantante come docente è in dubbio per la prossima edizione del talent di Maria De Filippi: “Sto aspettando di parlare con la produzione” ...