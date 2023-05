Rai | Lucia Annunziata | ' Non parlo male di Giorgia Meloni | chi vince deve governare'

Annunziata è diventata l'emblema delle mani della destra di governo sulla, le dimissioni della giornalista continuano a tenere banco. A margine di un dibattito al Festival dell'Economia di ...Lo ha dettoAnnunziata a proposito delle dimissioni dalla, durante la presentazione al Festival dell'Economia di Trento del suo libro "L'inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi ...Parlando del libroAnnunziata ha spiegato: 'Ho scritto 600 pagine per dire che i tecnici non fanno bene alla politica, non perche' non bravi - anzi sono stati tutti bravi - ma perche' la ...

Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai: «Non condivido nulla dell'operato del governo» Corriere Roma

Lucia Annunziata, al Festival dell’Economia, ha chiarito di non voler tornare sull’argomento dimissioni dalla Rai. Tuttavia, ha spiegato: “Mi sembra siano state accolte”. Il dispiacere ...Lucia Annunziata: "Mi tolgo lo sfizio: quando la Meloni sostiene che lei è stata votata dopo anni come prima persona indicata dagli elettori, ha ragione. Punto".