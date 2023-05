Rai | la versione di Lucia Annunziata | “Non condivido nulla dell’operato del governo”

...così particolare la redazione di Torino della Testata della giornalistica regionale della, ha ...al grande campione della Juventus e della Nazionale italiana disponibili su RaiPlay e in...... il gusto unico ed equilibrato del Thè San Benedetto nellaClassica e Zero Zuccheri, per ... Oltre agli spot in onda su, Mediaset e La7, la campagna vive anche in formati stampa e digital ...... l' Acqua Minerale San Benedetto , il Thè San Benedetto , nellaClassica e Zero Zuccheri, ... Oltre agli spot in onda su, Mediaset e La7 , la campagna vive in formati stampa e digital sulle ...

ESP, lo sceneggiato sulla parapsicologia del 1973 - Rai Teche Rai Teche

Nella giornata di ieri, 25 maggio, sono arrivate le dimissioni di Lucia Annunziata. La Rete pubblica perde così un ...La conduttrice di “Mezz’ora in più”: “Non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla tivvù pubbl ...