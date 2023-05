Rai | Conte-Meloni e l' accordo sovranista M5s-Fdi Il Pd piange ma prende più poltrone di tutti nove

(Di venerdì 26 maggio 2023) La nomina dei nuovi direttori dei telegiornali in Rai ha generato un caos. Lucia Annunziata si è dimessa e le opposizioni hanno protestato nei confronti della maggioranza che si sarebbe presa tutte le. Ma le cose - si legge sul Fatto Quotidiano - numeri alla mano, sono ben diverse. La destra si è presa molto e il Pd si straccia le vesti e grida all'occupazione, ma in realtà la nuova lottizzazione è stata fatta con un perfetto Cencelli: 5 direzioni a FdI, 5 alla Lega, 2 a FI (12 in totale al centrodestra), per seguire con 8 al Pd e 4 al M5s di Giuseppe. Alla fine il leader dei grillini incassa poco (Carboni alla direzione di Rai Parlamento) nello scambio con Fdi. Può ritenersi davvero soddisfatto solo per la designazione di Chiocci al Tg1: così i 5 stelle possono avere un trattamento di favore nel proverbiale pastone politico di giornata. ...

... non chi li spende' Travaglio poi precisa che per la nuovatargata Meloni non si può parlare di 'melonizzazione', ma di ritorno alla lottizzazione classica , come avvenne per il governo: ' ...Tra gli ultimi c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe. Il patto con FdI nel Cda ha retto e ha fruttato: i pentastellati portano a casaParlamento per Giuseppe Carboni e la direzione ...La sferzata grillina ai dem L'approccio del Movimento 5 Stelle sul fronterischia di incidere ... Per il presidente Giuseppela legge che introdusse Renzi è " sciagurata ", motivo per cui ha ...

Leggi anche: Rai, Annunziata e l'ipotesi Europee: "Nemmeno il coraggio di affrontarmi..." Meloni senza dubbio porta a casa il grosso delle nomine. Con un record tutto al maschile: solo uomini al ...Ora è ufficiale: la Rai dei patrioti è nata. Da un parto lungo e travagliato. Si è chiusa ieri mattina la partita per le nomine nella tv pubblica. Il via libera ...