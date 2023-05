Rai | altro addio storico | Lucia Annunziata lascia “In Mezz’Ora”

(Di venerdì 26 maggio 2023) A pochi giorni dalla notizia del trasferimento di Fabio Fazio dalla Rai a Discovery, la rete televisiva italiana incassa uncolpo, stavolta inaspettato. Ad abbandonare la barca Rai, sempre più al centro di polemiche relative alle nuove nomine volute dal governo, sarà anchevolto di Rai 3. Le motivazioni dietro questa scelta sono state esposte in una lettera ai vertici dell’azienda: “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni – spiega– Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi in particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un ...

Franco Cardini, storico e già nel Cda della Rai, in un'intervista a La Stampa ha parlato della recente occupazione da parte della tv pubblica.

Rai, un altro addio: dopo Fazio lascia anche Lucia Annunziata Trentino

Nel frattempo in Rai sono arrivati Roberto Sergio come amministratore delegato ... Effettivamente il Festival di Sanremo 2023 per Amadeus si è rivelato tutt’altro che facile: al di là del successo di ...A pochi giorni dalla notizia del trasferimento di Fabio Fazio dalla Rai a Discovery, la rete televisiva italiana incassa un altro colpo, stavolta ...