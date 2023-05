Raffaella Carrà | fuori il cofanetto dedicato ai singoli del 1970-71

(Di venerdì 26 maggio 2023)l’esclusivoaipubblicati nele 1971 daquando era sotto contratto con la RCA. Un nome così potente capace di far scaturire suggestioni, immagini, ricordi ed emozioni, semplicemente pronunciandolo. Un nome Sensazionale. Proprio come era lei. Ed è proprio con questo spirito che quest’anno sarà totalmente all’insegna della musica die della sua fenomenale carriera. A iniziare da oggi, venerdì 26 maggio, con l’uscita dell’esclusivo, gli anni RCA – I-1971 (Sony Music), un box in tiratura limitata e numerata a 500 copie, ...

'Il reddito gioca un ruolo fondamentale nella scelta dell'alimentazione' ha detto la presidente eletta della Sid,Buzzetti del Policlinico Umberto I di Roma. 'Bisogna sostenere coloro che ...... il più arcano, il più misterioso, il più potente: la sua Energia" - Salvo Guercio E, sempre da oggi, arrivano per la prima volta sulle piattaforme digitali gli album di: "(...Nei varietà che hanno fatto storia, come quelli di Mina o, ad esempio, al cantante ospite si chiedeva semplicemente cosa avrebbe cantato in quel momento. Oggi invece ci si dilunga: c'...