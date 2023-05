Radicali italiani | è morto Roberto Cicciomessere

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag (Adnkronos) - "è venuto a mancare, ci lascia in eredità inestimabili semi di libertà. Ma anche di metodo e prassi. Intelligenza ai limiti del genio”. Lo dicono Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente dicommentando la scomparsa del radicale storico, avvenuta questa mattina a Roma.è stato due volte segretario del Partito Radicale, deputato alla Camera ed europarlamentare. Grazie alle sue iniziative nonviolente, in particolare al suo arresto, nel 1972 l'Italia ha riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare. Determinante nella nascita di Radio Radicale, è stato poi il precursore dell'utilizzo della telematica applicata alla politica, con la creazione di Agorà ...

“Aifa non giochi sulla salute delle donne dando informazioni contraddittorie”, così Giulia Crivellini, avvocata e tesoriera di Radicali Italiani. “Sarà anche di natura tecnica ma lo stop del CdA sulla ..."Uniti nella richiesta di revoca dell'onorificenza italiana a Peskov. Lo conferma il parlamentare ucraino Sergii Alieksieiev in un incontro con Radicali Italiani", così in una nota Massimiliano Iervol ...