Rabbit Hole | la recensione | il ritorno di Kiefer Sutherland in tv è un po' Jack Bauer

(Di venerdì 26 maggio 2023)torna in tv e questa volta sceglie una serie maggiormente nelle sue corde rispetto a Touch e Designated Survivor, e il risultato si vede. Un bell'inizio adrenalinico per il suo rilancio sul piccolo schermo, dal 26 maggio su Paramount+ con appuntamento settimanale. Ci sono interpreti che rimangono indissolubilmente legati ad alcuni ruoli, così iconici e così plasmati sul loro corpo, sulla loro fisicità, sul loro parlato, sulla loro anima, che è difficile pensarli altrove. Uno di questi è sicuramenteche col suoha un rapporto quasi simbiotico. Sarà per le ben otto stagioni di 24 andate in onda su FOX, sarà per l'innovazione narrativa in tempo reale delle 24 ore ad ogni stagione, sarà per il revival Legacy andato in onda qualche anno fa, sarà ...

Il suo ritorno sullo streaming è invece all'insegna dell'azione, questa volta su Paramount+, dal 26 maggio con appuntamento settimanale, come spiegheremo nella recensione di, e potrebbe ...... episodio settimanale) Proseguono Attrazione fatale , Miniserie (ogni lunedì) From , Stagione 2 (ogni venerdì) Grease: Rise of the Pink Ladies , Stagione 1 (ogni venerdì), Stagione 1 (...I found myself in thisbecause I thought I wanted to be an academic. But then I changed my mind. Academia was too lonely and too poorly paid, I decided, and so it was time to move on. But ...

Rabbit Hole, la recensione: il ritorno di Kiefer Sutherland in tv è un ... Movieplayer

La setta nota col nome di The Family era attiva in Australia tra gli anni Sessanta e Novanta e aveva come capo una donna, Anne Hamilton-Byrne, che sfruttava i bambini lasciandoli anche morire di fame.Kiefer Sutherland torna in tv e questa volta sceglie una serie maggiormente nelle sue corde rispetto a Touch e Designated Survivor, e il risultato si vede. Un bell'inizio adrenalinico per il suo rilan ...