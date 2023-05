Quirinale | concerti | parata e ricevimento | tutte le iniziative per il 2 giugno 

Leggi su agi

(Di venerdì 26 maggio 2023) AGI - Tante leper la Festa della Repubblica italiana, il 2 giugno prossimo. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione del 77 anniversario della Repubblica, ha invitato il 1 giugno i Capi Missione accreditati in Italia al Concerto eseguito aldall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Speranza Scappucci. In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Giuseppe Martucci e Giuseppe Verdi. Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Rai Uno e Rai Radio 3, a partire dalle 17.50 e sarà aperto dal saluto del Presidente Mattarella. Al termine seguirà il tradizionaleserale nei Giardini del. Venerdì 2 giugno, alle ore 9.15, il Presidente Mattarella, alla presenza delle più alte cariche Istituzionali, renderà omaggio all'Altare della ...