Quell'Eco in teatro... Bruschetta a Messina 'La misteriosa fiamma della Regina Loana'

... usando anzitutto l'ironia di Umberto, che in questo caso è autoironia, la musica, le canzoni, nonché le immagini di questo immenso tuffo nel passato, che uno scrittore comeci fa vivere ...Le faVon der Leyen che, dopo la sua visita, fa sapere che "è urgente far partire il Fondo di ... In'occasione, lo scorso 4 maggio, Tajani annullò la partenza per Parigi ma ora sembra la ..."L'America merita una scelta, non un'", è la punchline di un'altra concorrente, inchiodata su ... La somma messa insieme in'occasione, più di duecento milioni di dollari, è la più alta negli ...

Quell'Eco in teatro... Bruschetta a Messina con "La misteriosa fiamma della Regina Loana" Gazzetta del Sud

Dal romanzo del grande semiologo uno spettacolo pieno d’invenzione ed energia. Ne parla il protagonista Ninni Bruschetta ...Al centro del romanzo di Umberto Eco “Il nome della rosa” c’è una famosa diatriba ... e le stendiamo in modo che abbiano un estremo in comune (B) e che in quell’estremo formino un angolo retto, ci ...