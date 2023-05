Quante posizioni guadagna Lucia Bronzetti nel ranking WTA? E se vince la finale a Rabat…

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il torneo250 di Rabat 2023 di tennis ha visto la vittoria in semidisulla numero 2 del seeding, la statunitense Sloane Stephens: l’azzurra ha incamerato finora 180 punti per la classifica. Al momento nelvirtuale è al 72° posto, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 22 maggio era 102ma. L’azzurra nelsale a 807 punti, quota che migliorerebbe con il successo nel torneo Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem, che dà in premio altri 100 punti, che porterebberoa quota 907, al 65° posto.affronterà domani nell’ultimo atto l’austriaca Julia Grabher, la quale al momento è al 61° posto virtuale nel...