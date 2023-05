Qualiano | “È nu Juorn ‘e sport” | iniziano le polemiche

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 26 maggio 2023)leper “È nu‘e”: rimosso dai manifesti il nome di Sei diSe Come sempre nelle settimane precedenti l’ormai celeberrima manifestazione “È nu‘e”, ale. In molti si domanderanno ma è proprio necessario? La risposta è si se a scrivere sull’argomento è l’ideatore della manifestazione ovvero Mimmo Licciardiello, blogger die fondatore del gruppo “Sei dise” promotore della manifestazione. La manifestazione fu istituzionalizzata per avere un supporto dalle amministrazioni comunali per farla diventare una peculiarità di. Ma nel corso ...