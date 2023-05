Qual è il mio problema adesso Alluvione | l' amara risposta della Meloni

... che musica immaginano per i membri di quella famiglia Come se chiedessi direttamente ai Roy:... è stato davvero qualcosa che aavviso è nato spontaneamente durante la lavorazione al fianco ...è il tuo stato d'animo per l'uscita di questo secondo disco Mi sento bene, ho suonato ieri ... Nelcaso me ne sono accorto e sono riuscito a uscirne. In Tutti quanti dormono racconti che "non ...Fare ricerche, buttare giù la storia, lavorare sul set:è la parte che la diverte di più "Non ... Credo che per avere davvero nostalgia di un mondo devi averne fatto parte, e non è ilcaso. Ma ...

«Dormire con le lenti a contatto: quali conseguenze per la vista di mio figlio» Corriere della Sera

“Perché l’amore” è il mio terzo brano che confluirà nel nuovo disco di inediti ... mare e montagne nei confronti dei quali l’uomo ha l’opportunità di comprendere la relazione dimensionale con il tutto ...A raccontarlo è Giancarlo Gioia, fratello più grande di Aldo di qualche anno e con il quale aveva un rapporto splendido. «Aldo mi manca da morire - dice - le confesso questo, ancora oggi compongo il ...