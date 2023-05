Putin vuole la Trinità per vincere la guerra | il no del Museo di Mosca

(Di venerdì 26 maggio 2023)aveva richiesto il trasferimento della nota icona della Santissimadalla celebre Galleria Tretjacov alla Chiesa ortodossa, in onore dell'amico Kirill. Ma gli esperti si oppongono: l'icona resta dov'è

Il cancelliere tedesco ha ritenuto che spetti all'Ucraina definire esattamente ciò che. Scholz ehanno parlato l'ultima volta nel dicembre 2022, per un'ora al telefono. Il capo del ......- descritto come uno dei pochi americani che ha avuto contatti frequenti con Vladimir- aveva ...sulla neutralità che l'Ucraina avrebbe dovuto adottare tra Russia ed Occidente 'se...E di fatto Zelensky voleva convincere il Papa a condannare gli eccidi die a sposare la sua ... Secondo Bergoglio l'Occidenteumiliare la Russia e confinarla nell'irrilevanza internazionale, ...

Ecco la conferma: Putin l’Ucraina la vuole tutta. Ombrello Nato unica garanzia Nicola Porro

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, afferma di voler parlare con il presidente russo, Vladimir Putin, "a tempo debito", offrendo la prospettiva di riprendere i contatti dopo una rottura quasi totale ...La guerra, per i russi, si sta rivelando un affare molto più complicato di quanto avessero previsto al Cremlino. La “guerra lampo” immaginata da Vladimir Putin va avanti da più di un anno, le truppe d ...