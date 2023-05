Pubbliche relazioni digitali | come trovare clienti online e rafforzare la brand identity

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 26 maggio 2023) Le Digital Pr () sono una vera e propria pietra miliare nel mondo delle comunicazioni. Non si tratta solo di un termine di moda gettonato nelle conversazioni di settore. Nell’ampio panorama delle strategie integrate di, marketing e comunicazione, le Digital Pr si sono affermateun metodo strategico imprescindibile per le aziende desiderose di accrescere la notorietà del proprio marchio, affinare le capacità di storytelling, allargare il proprio target di riferimento e ottenere una copertura mediatica sempre più ampia e incisiva. In quest’epoca digitale che domina le scene, l’infosferaè diventata una risorsa imprescindibile per il successo delle imprese. Quelle che non hanno ancora intrapreso il ...