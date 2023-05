Prima pagina Corriere dello Sport | “Juve in ostaggio”

'La vicenda del debito pubblico condiziona tutta l'economia produttiva e la societa' italiana. E' il punto chiave, abbiamo questo handicap'. Cosi' il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, ...Erano visibili solo nel feed delle Iscrizioni o nelladel canale del creatore, senza una ... Gli utenti che desiderano salvare le proprie Storie possono scaricarle dall'app YouTube Studio...Perché, come scrive Paola Pozzi nella brevedi presentazione della mostra, " è vietato ... Che mi hanno suscitato un'impressione di terribilitàche comprendessi che cosa rappresentano. Sono ...

Tuttosport in prima pagina: "Pressione al Max, Elkann si aspetta un segnale" TUTTO mercato WEB

Arrivano anche oggi interessanti novità da Whatsapp che sta continuando a testare alcune funzionalità che arriveranno per tutti con prossimi aggiornamenti. Dalla beta 2.23.11.16 per Android, rilasciat ...Cominciano le trattative per arrivare al riscatto del trequartista croato. "Prima offerta per Vlasic: otto milioni" titola Tuttosport sulla prima pagina di oggi. "Il 10 giugno ...