“Prima di morire ha voluto fare una cosa” Maria Giovanna Maglie | cosa è successo in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 maggio 2023), lo ha fattodi. Il calvario della saggista e opinionista era cominciato praticamente alla fine dell’anno scorso. A dare il doloroso annuncio del decesso, Francesca Chaoqui: “Amici miei,è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”. Oggi sopraggiunge la scoperta sulle ultime ore di vita diinche chiudesse per sempre i suoi ...