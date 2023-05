Pride | il calendario di tutti quelli del 2023

(Di venerdì 26 maggio 2023) Da Milano a Napoli, da Roma a Torino sono quasi 50 le città che in 14 date diverse nelorganizzeranno un evento per la manifestazione dell'orgoglio lgbtqia+

... la collaborazione prosegue venerdì 9 giugno all'interno delVillage nell'Area Archeologica ... tengono un altro workshop inmartedì 13 e mercoledì 14 giugno al Mare Culturale Urbano di ...Infine, Matteo Sida, in rappresentanza dell'organizzazione di AlPride (l'evento è inserito neldi avvicinamento aldi Alessandria), ha sottolineato l'importanza di iniziative come ...L' Onda2023 sta per tornare nelle strade d'Italia con un fittodi eventi che andranno ad interessare l'intera Italia, da Nord a Sud. Mentre il governo continua ad essere ostile di fronte ...

Pride giugno 2023, le date degli eventi città per città Elle

Da 50 anni a questa parte, il mese di giugno è dedicato alla rivendicazione dei diritti della comunità LGBTQIA+. La manifestazione nasce dagli ormai noti moti di Stonewall che, dal fatidico 28 giugno ...10 giugno 2023. Roma Pride 2023. ( Facebook | Instagram) 10 giugno 2023. Lecco Pride 2023. ( Facebook | Instagram) 17 giugno 2023. Bari Pride 2023. ( Facebook | Instagram) 17 giugno 2023. Parma Pride ...