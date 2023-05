Preziosi | “Motta? Preferisce il PSG al Napoli Vi dico la mia su Gasperini e Palladino”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Enricodichiara che Thiagoil PSG aled esprime il suo pensiero su Gian Pieroe RaffaeleEnricoha espresso la sua opinione sul. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex presidente deldichiara: “De Laurentiis con grande competenza ha portato ilallo scudetto. L’allenatore è l’elemento più importante della squadra e mi aspettavo che si continuasse con Spalletti. E’ un peccato che l’allenatore vada via dopo il trionfo.gioca sempre con la difesa a tre però gli allenatori bravi si sanno adattare e credo che possa fare bene anche a. Conho un ...

Enrico, ex presidente del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...Il "gancio" è stato Walter Sabatini attraverso Micheli e Mantovani, icollaboratori del ... Idem per Thiago: nessun passo compiuto dal Napoli in tal senso. 'Vincenzo Italiano intriga, ma ...

