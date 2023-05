Previsioni meteo | il maltempo si sposta verso Sud Migliora per il ponte del 2 Giugno

Leper il weekend ci dicono che l'alta pressione oceanica si espande verso il Nord Europa e riconquista in parte anche il Centro - Nord italiano. Al Sud attesi ancora forti temporali. ...per oggi Al Nord Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali sui settori alpini, per lo più soleggiato ...Anticiclone su Londra: l'alta pressione oceanica si espande verso il Nord Europa e riconquista in parte anche il Centro - Nord italiano. Al Sud attesi ancora forti temporali. Antonio Sanò, fondatore ...

Meteo, temporali per 10 giorni. Giugno parte senza il caldo record dell’anno scorso Sky Tg24

Le previsioni meteo per venerdì 26 maggio Oggi cielo sereno o poco nuvoloso su Centro-nord; nuvolosità variabile a tratti compatta su Abruzzo, regioni meridionali e Isole Maggiori, con locali rovesci ...Perciò il tempo sarà più stabile anche sull’Umbria, anche se solo temporaneamente. Infatti, già a partire da domenica, infiltrazioni di aria fresca in quota instaureranno condizioni di nuovo ...