(Di venerdì 26 maggio 2023) Continuità o cambiamento, lasi trova a un punto critico: domenica si vota per ildelle, che vedrà sfidarsi il presidente Recep Tayyipe il leader dell'...

Continuità o cambiamento, lasi trova a un punto critico: domenica si vota per il ballottaggio delle, che vedrà sfidarsi il presidente Recep Tayyip Erdogan e il leader dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu. ...... con il ballottaggio delle elezioniturche il 28 maggio. Non si può escludere che l'... considerando la posizione strategica della nave nella zona economica esclusiva della. La ...... non ci si aspetta un impatto significativo sui mercati finanziari globali , dato che la... che ha ottenuto solo il 5,17% dei voti al primo turno delle elezioniturche, ha ...

Presidenziali Turchia, Erdogan rimane il favorito al ballottaggio - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Istanbul, 26 mag. (askanews) - Continuità o cambiamento, la Turchia si trova a un punto critico: domenica si vota per il ballottaggio ...Erdogan favorito alle elezioni in Turchia ma la sua politica economica non ortodossa rischia di affondare la lira turca. Possibili conseguenze sui mercati finanziari globali.