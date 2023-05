Prende forma la struttura che controllerà i quotidiani del Nord Est ceduti da Gedi Sul gruppo regna Enrico Marchi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Se il nome è un biglietto di presentazione, quello scelto per la società a responsabilità limitata nuova di zecca che sosterrà la campagna acquisti dei seidelin Veneto e in Friuli Venezia Giulia, è già tutto un programma., 67 anni, che è a capo di una cordata di imprenditori con maggioranza relativa delle quote, ha optato per una ragione sociale identitaria dell’area dove intende operare, ma anche singolarmente simile a quella di un editore già attivo nelle due stesse regioni. Il 17 aprile 2023 è stata iscritta nel registro della Camera di Commercio di Treviso “Est Multimedia srl”, con sede in via Alfieri 1 a Conegliano, ovvero l’indirizzo della Banca Finanziaria Internazionale (Finint) presieduta da...