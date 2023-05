Premio Campiello | la cinquina rompe il confine tra saggio e narrativa

I giurati del, oggi riuniti nell'Aula Magna dell'Università di Padova, come ogni ultimo venerdì di maggio, per selezionare la cinquina di finalisti delCampiell o sono unanimi nell'...È questo il bilancio condiviso dai giurati della 61/a edizione del, che stamani hanno definito la cinquina finalista dei volumi che si contenderanno la tradizionale 'Vera da pozzo'. ...News Correlate Redazione Il Libraio Ecco la cinquina del2023 Benedetta Tobagi, Tommaso Pincio, Marta Cai, Silvia Ballestra e Filippo Tuena in cinquina al… Editoria

Premio Campiello 2023, scelta a Padova la cinquina dei finalisti Corriere della Sera

Il confine tradizionalmente fissato nella produzione letteraria, che distingue tra narrativa e saggistica, si scolorisce fino a dissolversi. (ANSA) ...PADOVA (ITALPRESS) - E' stata selezionata oggi a Padova la cinquina finalista della 61^ edizione del Premio Campiello, concorso di letteratura italiana con ...